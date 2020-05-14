Самара, , 09:48 — REGNUM Мужчину подозревают в совершении разбойного нападения на магазин в Самаре. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, в магазин, расположенный на ул. А. Матросова, зашел неизвестный мужчина с маской на лице и, угрожая сотруднику торговой точки пистолетом, потребовал деньги. После того как продавец выполнил требование злоумышленника, последний убежал.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ. К поискам злоумышленника привлекли также и служебную собаку.

По словам полицейских, установить личность подозреваемого им также помогли случайные свидетели этого преступления, которые сообщили данные автомобиля, на котором скрылся предполагаемый преступник. Подозреваемый попал и в поле видимости камер видеонаблюдения.

В результате стражи порядка задержали мужчину 28 лет, который оказался уроженцем Тамбовской области и ранее был судим, в том числе за грабеж. Он признал свою вину и рассказал, что приехал в город, чтобы заработать денег. По словам мужчины, семь тысяч рублей он уже потратил на свои нужды.

По предварительной версии, подозреваемый попросил своего знакомого, которому ничего не сказал о готовящемся нападении на магазин, остановить машину около торговой точки и ждать, когда он вернется. О содеянном своему знакомому он так и не рассказал. В автомобиле стражи порядка изъяли пневматический пистолет.

Сейчас подозреваемый заключен под стражу. Расследование дела продолжается.

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