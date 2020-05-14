Иркутск, , 09:38 — REGNUM Вслед за Забайкальем, где вторые сутки бушует штомовой ветер, погода испортится и в соседний, Иркутской области. Как сообщают спасатели со ссылкой на синоптиков, уже сегодня, 14 мая, в регионе ожидается дождь с мокрым снегом, а 15 мая — небольшой дождь и достаточно сильный ветер, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду.

Температура воздуха при этом составит +10 °C. Также по области прогнозируют ночные заморозки до — 6 °C

Вместе с тем, 13−15 мая местами в западных, центральных, южных и верхнеленских районах ожидается высокая (IV класса) и чрезвычайная (V класса) пожароопасность лесов.

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