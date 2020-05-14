Омск, , 09:36 — REGNUM За сутки в Омской области подтверждено 34 случая заражения коронавирусом. Всего в регионе к 14 мая коронавирус выявлен у 389 человек, сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве здравоохранения.

По выздоровлению выписаны ещё семь пациентов. Общее количество выздоровевших — 70 человек.

В стационарах находятся 177 человек, в том числе четверо детей. Ещё 131человек, в том числе шестеро детей, наблюдается на дому. У этих людей нет симптомов, однако они соблюдают карантинные мероприятия.

По данным минздрава, за минувшие сутки в Омской области скончался один пациент с коронавирусом. У 67-летнего мужчины с диагнозом COVID-19 наблюдалось тяжёлое течение двусторонней пневмонии, в анамнезе — сердечно-сосудистая патология.

«Врачи предприняли все меры для спасения этого пациента, однако сопутствующие патологии привели к фатальному исходу», — подчеркнули в министерстве.

Всего в Омской области за весь период скончались 11 пациентов с коронавирусом.

Минздрав напоминает, что люди старшей возрастной группы находятся в особой зоне риска.

Как сообщало ИА REGNUM, к 13 мая в Омской области коронавирус был выявлен у 355 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Омской области скончались ещё два пациента с коронавирусом