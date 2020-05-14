Ташкент, , 09:35 — REGNUM Спасатели эвакуировали 900 жителей Алтинсайского района Сурхандарьинской области Узбекистане, сообщили 14 мая в пресс-службе МЧС республики.

Проливные дожди привели к повышению уровня воды в реке Олтинсой в Алтинсайском районе. В этот же день поднялась река Ойбарак в Бойсунском районе. Рекой Авлод затопило мост, соединяющий деревни Авлод и Сариосие.

Последствия наводнения устраняют 150 спасателей и 20 единиц автомобильной техники. В результате наводнения никто не пострадал.

Напомним, власти Узбекистана эвакуировали 300 жителей Заравшана в Навоийской области после сход селя, вызванного продолжительными проливными дождями.

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