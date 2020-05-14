Анкара, , 09:35 — REGNUM Правоохранительные органы Турции изъяли свыше 70 единиц исторических артефактов. Об этом 14 мая сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, спецоперация прошла в районе Шашли города Стамбул, правоохранительные органы получили анонимный донос, благодаря которому получили выход на объект.

Во время рейда было конфисковано 78 исторических предметов, подозреваемый в контрабанде арестован, вскоре ему будет предъявлено обвинение.

Среди изъятых артефактов предметы, относящиеся к разным историческим эпохам — к византийской, османской, сельджукской и сефевидской.