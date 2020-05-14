Горловка, ДНР, 14 мая 2020, 09:34 — REGNUM В результате обстрела ВСУ пострадала линия электропередачи и инфраструктура водообеспечения в ДНР. Об этом сообщил 14 мая мэр Горловки Иван Приходько в своём Telegram-канале.
Утром 14 мая ВСУ применили миномёты калибра 120 мм, обстреляв посёлок Зайцево. В результате обстрела загорелись два дачных домика.
Позже Приходько рассказал, что в результате обстрела Пантелеймоновских очистных сооружений пострадала инфраструктура предприятия «Вода Донбасса».
Как сообщало ИА REGNUM, вечером 13 мая боевики ВСУ совершили два массированных обстрела территории ДНР с применением зенитных орудий.
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