Посёлок городского типа Атамановка, Забайкальский край, , 09:30 — REGNUM В Забайкальском крае из-за сильного ветра уже второй день не могут потушить недействующую свалку в Атамановке (Читинский район). Как сообщает сегодня, 14 мая, пресс-служба забайкальского губернатора, по предварительным данным она загорелась из-за поджога в 6−7 местах.

«Большинство огневых точек уже потушили, открытого горения нет, тлеет в нескольких местах. Сейчас работает две автоцистерны, экскаватор и самосвал. Один бульдозер сейчас поломался, подвезут второй. К концу дня, думаю, проблему с этим пожаром решим», — пояснил заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае из-за высокой пожар опасности действует режим ЧС, на борьбу с пожарами выделены дополнительные средства.

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