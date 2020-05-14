Ульяновск, , 09:27 — REGNUM В Ульяновской области завершились судебные разбирательства в связи с преступлением в интернате для престарелых и инвалидов, где один постоялец едва не убил другого. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Преступление было совершено 26 августа 2019 года в специальном доме-интернате для престарелых и инвалидов в селе Репьевка Колхозная. Следствием и судом установлено, что один из постояльцев после распития алкоголя в ходе конфликта несколько раз ударил другого постояльца ножом и ножницами. Пострадавший оказал активное сопротивление, что позволило привлечь внимание персонала. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи мужчина остался жив.

По данному факту расследовалось уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Суд признал мужчину виновным, назначив 6,5 лет лишения свободы в колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года в Ульяновске возбуждено уголовное дело по факту убийства 17-летнего жителя города. В совершении преступления подозревают 22-летнего парня. Следствие полагает, что преступлению предшествовал конфликт, который произошёл в помещении одного из банных комплексов.

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