Иволгинский район, Бурятия, , 09:00 — REGNUM В Иволгинском районе Бурятии выявлен новый случай бешенства. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления ветеринарии республики, бешеную лису обнаружили 7 мая в местности Нянька в одном километре от села Шалуты.

По результатам исследования, у отстрелянного животного был выявлен антиген вируса бешенства.

«На данный момент на имя главы Республики Бурятия направлено Представление о введении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству в эпизоотическом очаге», — отметили в управлении.

Тем временем, специалисты рекомендовали местным жителям звонить на горячую линию в случае обнаружения диких животных, демонстрирующих странное, нетипичное поведение. Добавим, что новый случай стал десятым по счёту действующим очагом бешенства в республике.

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