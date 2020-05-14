Новосибирск, , 08:56 — REGNUM За четыре месяца 2020 года количество зарегистрированных в Новосибирской области преступлений незначительно возросло (на 1,2%) и составило 16 164 — по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (15 980). Сообщает прокуратура региона.

Количество тяжких и особо тяжких преступлений выросло на 6,1% и 4,3%, соответственно. Почти каждое второе преступление связано с тайным хищением чужого имущества. Количество таких преступлений увеличилось на 4,2% — до 7 273 (6 979 — в 2019 году).Заметно возросло число убийств (на 24%), случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (на 15,3%), мошенничеств (на 17,2%), вымогательств (14,3%) и разбоев (на 14%).В то же время, уменьшилось число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (на 16,6%) и оружия (на 9,1%), преступлений экономической направленности (на 17,4%).