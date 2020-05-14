Анкара, , 08:51 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали разыскиваемого члена Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом 14 мая сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, спецоперация по поимке повстанца прошла в провинции Диярбакыр, расположенной на юго-востоке страны. Как отмечают журналисты, за голову задержанного была назначена награда в размере $143 тыс.

Напомним, Рабочая партия Курдистана признана Турцией террористической организацией, поэтому в этой стране ее деятельность преследуется по закону.

Повстанцы выступают за создание собственной автономии в рамках государства, однако Анкара не готова пойти на подобные уступки. Конфликт между сторонами продолжается долгие десятилетия, в ходе него погибли свыше 40 тыс. человек.