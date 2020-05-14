Новосибирск, , 08:35 — REGNUM Из-за аномальной жары В Новосибирске объявлен четвёртый, предпоследний, уровень пожарной опасности, сообщает мэрия города.

По словам мэра муниципалитета Анатолий Локтя, риск возникновения лесных пожаров очень высокий.

«В Новосибирске — около восьми с половиной гектаров леса. Наиболее крупные лесные массивы — в Заельцовском, Первомайском, Советском районах, — уточнил градоначальник. — Наша задача — беречь лёгкие родного города».

Для предотвращения распространение огня, специалисты Горзеленхоза устраивают минерализированные полосы, которые защищают не только лес, но и примыкающие к нему жилмассивы, дачные участки.

По данным начальника отдела лесного хозяйства Горзеленхоза Николая Зверева, до конца мая планируется обновить 117 км минерализованных полос и проложить один километр новых.

На территории города установлены шесть видеокамер для мониторинга состояния лесов. Круглосуточно работают пешие группы и лесопатрульные комплексы.