Махачкала, , 08:38 — REGNUM Землетрясение магнитудой 3,6 произошло вечером 13 мая на границе двух районов на севере Дагестана. В результате происшествия никто не пострадал, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.

«Поступила информация о сейсмособытии в 17:51 на границе Хасавюртовского и Казбековского районов на глубине 10 км, магнитудой 3,6. На поверхности земли ощущалось как 2,5 балла», — сказано в сообщении.

По информации единых дежурных диспетчерских служб этих районов и города Хасавюрта, жертв и разрушений нет, объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.

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Напомним, 20 апреля 2020 года на территории высокогорных районов Дагестана в течение часа было зафиксировано сразу два землетрясения. Магнитуда подземных толчков составила 3,6 и 3,2.