Амстердам, , 08:31 — REGNUM Количество инцидентов в центрах для беженцев в Нидерландах в 2019 г. оказалось на 30% выше, чем в предыдущем году. Число зарегистрированных полицией преступлений за этот же период выросло на 27%. Об этом 13 мая сообщила парламенту заместитель министра юстиции по вопросам беженцев Аннеке Брукерс-Кнол.

В 2019 г. в центрах для беженцев проживало около 55.000 человек. Количество инцидентов составило 17.500. Особенно сильный рост отмечен в отношении нарушений правил проживания (39%). Кроме того, участились случаи вербальной агрессии и насилия. Бóльшая часть беженцев, подозреваемых в причастности к инцидентам, являются выходцами из т.н. «безопасных стран», которые поэтому не могут рассчитывать на предоставление убежища в Нидерландах.

Брукерс-Кнол заявила, что рост количества инцидентов, возможно, отчасти объясняется иным методом регистрации инцидентов. Она сообщила, что дала указание разобраться с этим вопросом.