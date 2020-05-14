Мехико, , 08:29 — REGNUM Не менее 35 человек погибли в Мексике за последнее время в результате отравления контрфактным алкоголем, сообщает издание The Guardian.

Так, в штате Пуэбла погибли более 20 местных жителей. После этого, власти изъяли свыше 200 литров алкогольной продукции, которая, как предполагают полицейские, является поддельной.

В другом регионе Мексики — штате Морелос, где при подобных обстоятельствах погибло 15 человек, предохранители обнаружили более 100 литров контрфактного алкоголя.

Напомним, с конца апреля на территории Мексики от отравления некачественными алкогольными напитками погибло не менее 90 человек.

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