Барнаул, , 08:24 — REGNUM В Алтайском крае до сих пор не приняли решений относительно снятия карантинных ограничений. Более месяца многие жители региона, у которых были запланированы операции, которым необходима другая медицинская помощь, страдают, занимаются самолечением и жаждут попасть к докторам. Но как следует из официальных источников, до конца текущей недели правительство Алтайского края планирует разрешить работу организациям торговли непродовольственными товарами, а также — занятия физической культурой на открытом воздухе.

«Лечить жителей края оно не планирует. Пропаганда говорит: если заболели — вызывайте скорую и все ваши проблемы решат. Как обстоит дело в реальности можно увидеть на примере комментариев в Instagram», — отмечает канал «Алтайские крайности». Там же приведены некоторые из историй людей, которые устали бороться со своими серьезными болезнями в одиночку:

«Была запланирована операция на позвоночнике 19 мая в Барнауле. Отменили на неизвестный срок, потому что больницу перепрофилировали. В очереди восемь месяцев ждал, ноги понемногу отнимаются, занимаюсь самолечением (уколы, таблетки). Уже устал. Вообще каждый день на таблетках с февраля прошлого года», пишет житель Алтайского края.

«Ребёнку четыре года. Заболел зуб. Приняли в детской стоматологии, сказали пульпит, рассверлили два зуба, положили мышьяк и сказали через пять дней прийти, но сначала — позвонить. Позвонили, нам сказали что мы вас не примем, мы принимаем с острой болью. Пломбы выпали, нас не приняли. Звонили в крайздрав, дали номер на который можно позвонить, пожаловаться, но так и не дозвонились там никто не берет трубку, разве это нормально?», — пишет Марина.

«Сорвалась операция на щитовидной железе, назначенная на 5 апреля. Ждала три месяца. Все анализы сдала. Увы, сейчас необходим контроль принимаемых гормональных препаратов. Но нет возможности сдать кровь, посмотреть изменения. Лекарства принимаю, как было назначено доктором перед операции. Сейчас чувствую что-то не то… куда податься — не знаю, как все занимаюсь самолечением. Последствия непредсказуемы», — поделилось переживаниями Елена.

«Назначена плановая операция 27 апреля. Операция полосная, диагноз — миома… всё отменили. Миома растёт, боли в животе, Колю уколы спазган и кеторол — только ими спасаюсь. Что делать, как быть? Сил уже нет. Операция нужно срочно, в планах — беременность и роды», — пишет Светлана.

«У мужа не отходит моча. Скорая приедет, выведет и всё. Урологи не принимают, операции не делают, диагностику не проводит, что делать? Позвонила по бесплатному телефону в министерство здравохранения. Обещали что с нами свяжутся. Ну вот уже месяц — никто с нами не связался», — пишет Наталья.

«Ребёнку нужно удалить зуб. Он мешает новому, тут растёт вбок и уже десну прорезал. Пошли в стоматологию, так нас так послали, говорят: «Только с острой болью». Сидит этот доктор, даже не смотрит в нашу сторону и бормочет себе под нос что-то нечленораздельное. Просто хамство какое-то. Разве так можно? Второй месяц никто не работает. Пусть все хоть помрут, у них пандемия», — пишет Татьяна.

Не удалённые вовремя зубы, боли в позвоночнике, растущие миомы, невозможность сдавать анализы и контролировать течение болезни и многое другое. Не получая необходимой медицинской помощи, люди второй месяц сидят на обезболивающих и занимаются самолечением. А самое страшное — полное безразличие к этому краевых чиновников от медицины, отмечает канал «Алтайские крайности»:

«Может быть, в краевом правительстве есть собственные медучреждения, которые не закрывались на карантин? А может быть министр здравохранение Дмитрий Попов своим распоряжением приостановил течение других болезней на период коронавируса? Вообще складывается ощущение, что региональная власть знает только проблемы бизнеса. А оно и понятно, ведь бизнес сообщество, в отличие от медицинского, не молчит».

Уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае выявили уже более 700 носителей коронавируса. Больше всего положительных тестов выявлено в Змеиногорском районе (209), где в конце апреля произошла вспышка SARS-CoV-2, а также — в Барнауле (236).

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