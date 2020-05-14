Красноярск, , 07:46 — REGNUM Таможенный инспектор Красноярского таможенного поста приговорена к лишению свободы за получение взяток. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 мая в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.

Женщина признана виновной в получении взяток в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ).

Установлено, что с марта 2012 года по август 2018 года она получила через посредника от индивидуальных предпринимателей взятки в размере более 130 тысяч рублей. За это инспектор обещала упростить процедуру оформления таможенных деклараций, уменьшить сроки принятия решения о выпуске товара и так далее.

Действия обвиняемой пресекли сотрудники отдела по противодействию коррупции Красноярской таможни.

Ленинский районный суд Красноярска приговорил женщину к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, чиновник из Брянска проведёт два года в колонии за взятку.