Чита, , 07:45 — REGNUM С сегодняшнего дня, 14 мая в 11 стационарных учреждениях Забайкалья введён режим полной самоизоляции. Как поясняет пресс-служба забайкальского губернатора, изоляции подлежат: Читинский, Зыковский, Хадабулакский, Шилкинский психоневрологические дома-интернаты; Петровск-Забайкальский дом-интернат для умственно-отсталых детей; Атамановский дом-интернат для пожилых людей и инвалидов; Петровск-Забайкальский, Могойтуйский, Ясногорский, Орловский комплексные центры социального обслуживания населения и Нерчинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Гарант».

»Для персонала каждая смена будет длиться 14 календарных дней, после её завершения работники будут находиться на самоизоляции по месту жительства. Каждый сотрудник учреждений во время смены будет обеспечен местом отдыха, сна и бесплатным питанием. Заработная плата будет производиться согласно Трудовому кодексу и дополнительно заключенным соглашениям со всеми работниками», — сказано в официальном сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале мая заражение SARS-CoV-2 подтверждено у 20 пациентов пансионата «Яснинский» Оловяннинского района Забайкальского края. Инфицированию подверглись 15 постояльцев и пять человек из числа обслуживающего персонала.

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