Нью-Дели, , 07:42 — REGNUM Пассажирский автобус врезался в трудовых мигрантов на севере Индии, сообщает агентство Синьхуа.

Сообщается, что инцидент произошел в индийском штате Уттар-Прадеш на севере страны. В результате ДТП шестеро мигрантов погибли, еще четверо получили различные травмы. Других подробностей об аварии пока не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая в индийском штате Мадхья-Прадеш автобус столкнулся с грузовым автомобилем. В результате аварии погибли восемь человек, еще около 50 получили травмы различной степени тяжести.

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