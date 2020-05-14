Петропавловск-Камчатский, , 07:45 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4.0 у берегов Командорских островов Камчатского края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

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Эпицентр землетрясения, зарегистрированного накануне поздно вечером, находился в 51 км к западу от села Никольское на острове Беринга. Очаг залегал на глубине 50 км. под морским дном.

Как сообщало ИА REGNUM, у северных Курил зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,9 14 мая.