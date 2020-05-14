Тюмень, , 07:39 — REGNUM В Тюмени направлено в суд дело о крупном мошенничестве с землёй. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Следствием установлено, что 73-летний генеральный директор одного из тюменских строительных ООО получил разрешение администрации Тюменского района на строительство домов. Зная о том, что в соответствии с Жилищным кодексом РФ участок, на котором построен жилой дом, впоследствии бесплатно переходит собственникам помещений, он через своих сотрудников продавал дома вкупе с земельными участками. Стоимость земли под домами составила 100 тысяч рублей за гектар. И 19 покупателям недвижимости земля обошлась в зависимости от размеров участков от 168 до 412 тысяч рублей. По версии следствия, гендиректор стройфирмы незаконно обогатился на сумму более четырёх млн рублей.

По факту было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч.4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). На имущество обвиняемого на общую сумму 3,8 млн рублей наложен арест. уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.