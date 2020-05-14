Нью-Дели, , 07:36 — REGNUM Не менее восьми человек погибли при столкновении грузовика с автобусом в Индии, сообщает агентство Синьхуа.

Сообщается, что грузовой автомобиль столкнулся с автобусом в индийском штате Мадхья-Прадеш. В результате ДТП погибли восемь человек, еще около 50 получили различные травмы. Других подробностей аварии не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая грузовой автомобиль, перевозивший мигрантов, перевернулся в штате Мадхья-Прадеш в Индии. В результате аварии погибли пятеро человек, еще 15 получили травмы.

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