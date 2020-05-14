Якутск, , 07:29 — REGNUM В районе Жатая на реке Лена для ускорения ледохода пустили ледокол, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По информации главы Якутии Айсена Николаева, под Якутском для ускорения прохождения льда выведен на реку ледокол «Бабичев» в районе Жатая.

Утром 14 мая уровень воды на гидропосте города составил 851 см (опасные явления фиксируются при уровне 827 см), Кангалассы — 1010 см (опасные явления фиксируются при уровне 1000 см), Табага — 959 см (опасные явления фиксируются при уровне 970 см), Тулагино — 1060 см.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая глава Якутска Сардана Авксентьева подписала распоряжение о введении режима ЧС в связи с половодьем и затоплением населённых пунктов.