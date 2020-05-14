Советская Гавань, Хабаровский край, , 07:25 — REGNUM Пожарные в Советской Гавани Хабаровского края пятые сутки не могут потушить пожар на лесоперерабатывающем заводе в посёлке Лесозавод-20, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

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На лесоперерабатывающем производстве утром 9 мая был замечен густой дым. Как выяснили прибывшие пожарные, загорелся склад, в котором хранятся опилки.

Из-за особенностей горения опилок пожарные никак не могут добраться до очагов возгорания.

Пламя было локализовано к вечеру 10 мая, но опилки продолжают тлеть, объём их на складе очень велик, поэтому пожарные до сих пор пытаются подавить очаги, расположенные на глубине.

По предварительным данным, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнём. По данным ГУ МЧС, угроза для населения отсутствует. Прокуратура проводит проверку по факту пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года страшный пожар на складе пиломатериалов в Хабаровском крае пожарные тушили 12 часов. Сами огнеборцы, повидавшие много пожаров, это назвали «адом на земле». Площадь возгорания превысила 4 тыс. кв. метров. К тушению пришлось привлекать вертолёты МЧС и противопожарный поезд ДВЖД.