Анадырь, , 06:30 — REGNUM На Чукотке в посёлке Беринговский Анадырского района пропавших малолетних братьев нашли без признаков жизни.

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Дети 6 и 7 лет ушли гулять из дома 12 мая. Их искали всем миром и обнаружили вечером 13 мая без признаков жизни практически рядом с домом, заваленных снегом.

«С целью установления причины их смерти назначены судебно-медицинские экспертизы, обстоятельства произошедшего устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — цитирует ИА «Чукотка» представителя СУ СК РФ по Чукотскому АО Екатерину Бакулеву.

Как сообщало ИА REGNUM, в поисках малышей участвовали 59 человек и 13 единиц техники.