Иркутск, , 05:55 — REGNUM В Иркутской области сразу на 95 носителей SARS-CoV-2 стало больше за последние сутки, 13 мая. По данным оперативного штаба региона, общее количество подтверждённых положительных тестов составляет уже 457.

Большая часть носителей вируса находится в инфекционных отделениях стационаров, 106 — выздоровели, шесть — погибли.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 13 мая общее количество подтверждённых положительных тестов на SARS-CoV-2 Приангарье составляло 380.

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