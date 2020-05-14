Александровск-Сахалинский, Сахалинская область, , 05:58 — REGNUM На Сахалине за взятки и хранение наркотиков осужден экс-мэр Александровска-Сахалинского Сергей Гейченко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре области.

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Как выяснило следствие, Гейченко с декабря 2013 года по декабрь 2014 года получил от руководителей компаний, выполнявших муниципальные заказы, взятки общей суммой в 800 тыс. рублей. В то время он занимал должность вице-мэра города.

Во время обыска на служебной квартире Гейченко были обнаружены наркотики.

В ходе судебного процесса Гейченко вину свою не признал. Суд, тем не менее, счёл вину доказанной и назначил Гейченко наказанию в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Он также не сможет занимать руководящие должности на протяжении восьми лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2017 года в квартире, где проживал Сергей Гейченко, в то время уже задержанный по подозрению в получении взяток, были обнаружены наркотики, а также крупная сумма денег.

Сергей Гейченко победил на выборах в мае 2016 года. Он был выдвинут политической партией «Единая Россия». Выборы были ознаменованы множеством громких скандалов, оппонент Гейченко от «Справедливой России» Иван Васильев в суде требовал, чтобы Гейченко был снят с выборов, так как партия выдвинула его раньше, чем было объявлено о проведении выборов. Он винил Гейченко в использовании административного ресурса, в предоставлении неполного пакета документов и прочих нарушениях. Но суд иск не принял и Гейченко выборы выиграл. Васильев после этого заявил, что представителя любой другой партии при таких исходных данных на пушечный выстрел не допустили бы к выборам.