Якутск, , 04:24 — REGNUM На 9:00 по местному времени 14 мая в Якутии уровень воды в реке Лене у Якутска составляет 852 см, при критическом с учётом дамбы 990 см, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МЧС республики.

Читайте также: Пригород Якутска уходит под воду — началась эвакуация

«На трёх основных реках региона проходит активная фаза ледохода. Активная фаза ледохода проходит по территории Хангаласского района и в Якутске. Нижняя кромка ледохода наблюдается в 5 км от Кангалассы, уровень воды составляет 992 см, критическая отметка 1000 см, а верхняя кромка в 20 км ниже Покровска Хангаласского района, уровень воды составляет 800 см» , — пояснили в МЧС.

На 14 мая протяженность ледохода составляет 111 км, за сутки он продвинулся на 5 км.

У Табага уровень воды составляет 967 см при критическом 970 см, наблюдается редкий ледоход. В Намском районе идёт ледоход, уровень воды составляет 722 см при критической в 950 см.

Если ледоход остановится в ближайшие сутки у Кангалассы, прогнозируется повышение уровня воды до отметки 1050 см, у н.п. Табага — до отметки 950−980 см, у Якутска — до отметки 800−850 см с подтоплением пониженных участков местности.

Также существует угроза затопления и других населённых пунктов в береговой зоне.

На реке Алдан активная фаза ледохода проходит по территории Усть-Майского и Томпонского районов.

На реке Вилюй ледоход проходит по территории Нюрбинского и Верхневилюйского районов. Протяжённость ледохода составляет 100 км, за сутки он продвинулся на 5 км.

На реке Амга ледоход вышел в Устье. В верховьях реки Оленек лёд рушится, а на реках Яна, Индигирка, Колыма вода вышла на лёд, уровень воды не устойчивый.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Якутии обеспокоены паводковой ситуацией — уровень воды в реках постоянно растёт, идёт эвакуация населения. На реках взрывают лёд.