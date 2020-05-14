Хониара, , 02:35 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0 у берегов Соломоновых Островов, сообщает Геологическая служба США.

Сообщается, что эпицентр сейсмособытия располагался в 62 километрах к северо-востоку от Латы. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информации о возможных разрушениях или жертвах не поступало, угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая у берегов Соломоновых Островов произошло землетрясение магнитудой 6,6. Эпицентр подземных толчков находился в 782 километрах от города Хониара на глубине 112 километров.

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