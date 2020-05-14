Ставрополь, , 00:56 — REGNUM В Ставропольском крае пожилая женщина, которая успешно прошла лечение от COVID-19, покончила с собой. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Трагический случай произошел 13 мая. Пожилая женщина с коронавирусом проходила лечение в одной из больниц края. Врачи сделали для нее все возможное и она выздоровела — на днях ее должны были выписать.

Однако из-за семейных неурядиц женщина покончила с собой.

Губернатор Владимиром подчеркнул, что все обстоятельства этого дела устанавливаются. В больнице проводится служебная проверка.