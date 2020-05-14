Тегеран, , 08:44 — REGNUM 13 мая министерство иностранных дел Афганистана заявило, что Иран и Афганистан создали совместный комитет по расследованию дела афганских иммигрантов, утонувших в реке Харируд у иранской границы. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Расследование должно быть начато в соответствии с соглашением 1956 года между иранскими и афганскими пограничными службами», — заявило афганское министерство иностранных дел, добавив, что расследование этого дела будет продолжаться в полном объеме до тех пор, пока не свершится правосудие.

Ранее от иностранных СМИ поступали сообщения о том, что афганские иммигранты подвергались пыткам и были насильно сброшены в реку Харируд иранскими пограничниками. МИД Ирана категорически отверг подобные заявления, заявив, что инцидент произошел не на иранской территории, а само государство непричастно к данными событиям.