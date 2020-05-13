Богота, , 23:29 — REGNUM Шестеро задержанных получили ранения в ходе подавления бунта в полицейском участке Сан Кристобаль в Боготе, передаёт 13 мая Efe-Eme.

Бунт задержанные устроили утром 13 мая в связи с плохими санитарными условиями содержания. Они требовали, чтобы им предоставили индивидуальные средства защиты от вируса SARS-CoV-2.

Бунт был подавлен, шестеро задержанных получили травмы. Ведётся расследование происшествия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 мая в Мексике больше десятки заключённых бежали из тюрьмы.

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