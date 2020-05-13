Нижний Новгород, , 21:42 — REGNUM Нашествие множества насекомых наблюдается в Городецком районе Нижегородской области. Об этом 13 мая сообщил новостной YouTube-канал «Кстати».

Тучи комаров атакуют жителей на берегах крупных водоёмов, особенно много их наблюдается на берегах Горьковского водохранилища. Комары сбиваются в огромные «облака» и атакуют всех проходящих и проезжающих вдоль водоёма.

Насекомые буквально облепляют все кусты, заборы и прохожих. Местные жители жалуются, что на улицах невозможно оставаться дольше пяти минут, а средства от насекомых практически бесполезны.

Специалисты-энтомологи поясняют, что это комары-звонцы. Эти насекомые не опасны для человека, они не кусают, но имеют свойство бурно размножаться в течение нескольких недель, когда вода в реках становится комфортной для них температуры. В этом году из-за тёплой зимы все личинки комаров смогли пережить холода.

По словам специалистов, через несколько недель размножение комаров-звонцов само собой завершится и они исчезнут до следующего сезона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 15 жителях Гватемалы, пострадавших в результате атаки роя пчёл на западе страны.

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