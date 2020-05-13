Москва, , 21:16 — REGNUM Отец и тренер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в одной из клиник Москвы. Об этом 13 мая сообщил журналистам Sport24 российский боец Ислам Махачев.

Махачев сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов был доставлен 3 мая спецбортом в военный госпиталь в Москве. В настоящее время мужчина находится в тяжёлом состоянии, родственников к нему не пускают.

Ранее ИА REGNUM сообщало о госпитализации в больницу Махачкалы Нурмагомедова-старшего. 57-летний мужчина заболел в горах и два дня отказывался от госпитализации в надежде самостоятельно справиться с болезнью. Его госпитализировали с подозрением на пневмонию.

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