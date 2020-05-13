Сыктывкар, , 21:03 — REGNUM Более 400 человек оказались в зоне подтопления из-за паводков в Коми. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Всего было подтоплено 179 домовладений, было отселено 38 человек, в том числе девять детей. На настоящее время в пункте временного размещения остаются 17 человек. Самая сложная обстановка сложилась в Усть-Куломском районе, здесь объявлен режим ЧС.

В район для оказания помощи жителям выехали 30 человек в составе аэромобильной группировки и оперативной группы Центра управления в кризисных ситуациях. На месте работают 58 человек и 13 единиц техники, в том числе пять плавательных средств.

В окрестностях Сыктывкара продолжается подъём уровня воды в реках. В зоне подтопления оказались 47 домов и 11 дворовых территорий. Дома в основном используются жителями в качестве дач и в настоящее время в них никто не проживает. В городе Ухте обстановка начинает стабилизироваться, здесь готовятся к снятию режима ЧС.

Ранее ИА REGNUM сообщало о начале работы комиссии по оценке ущерба от паводка в Прикамье.

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