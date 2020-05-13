Сургут, Югра, , 20:06 — REGNUM Три года тюрьмы за финансирование терроризма и участие в террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получил по решению суда житель Сургута. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

По данным следствия, осуждённый, в период с октября 2014 по январь 2015 года на территории Сирии участвовал в незаконном вооруженном формировании «Казахский джамаат» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое является структурным подразделением «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В период с сентября 2014 по февраль 2016 года осуждённый, проживая в Сургуте, осуществил перевод 135 тысяч рублей на номера банковских карт, которые ему сообщил другой член «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), проживавший в Югре.

Мужчина был осуждён по статьям о финансировании терроризма и об участии на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам РФ. Центральный окружной военный суд назначил обвиняемому наказание в виде трёх лет лишения свободы.

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