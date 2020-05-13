Ташкент, , 19:25 — REGNUM По состоянию на 12 мая 2020 года в онлайн-списке, составленном консульским отделом посольства Узбекистана в России числятся 55 тысяч человек, желающих вернуться на Родину, сообщает МИД Узбекистана.

МИД отмечает, что в последние дни одним из основных обсуждаемых тем стала организация чартерных рейсов для вывоза узбекских граждан из России, а в социальных сетях распространяются комментарии и видеоролики соотечественников и блогеров, недовольных организацией процесса возвращения узбекистанцев из России в республику.

«Только 11−12 мая текущего года 14 тысяч сограждан обратились в посольство с просьбой оказать содействие в возвращении в Узбекистан», говорится в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство Узбекистана отмечает, что в настоящее время все силы посольства брошены на обеспечение скорейшего вывоза граждан Республики Узбекистан из России в рамках своих возможностей и полномочий.

«Сформирован Оперативный штаб, а также отдельная группа из более чем (???) 9 сотрудников для постоянной работы с соотечественниками. Как известно, в чартерные рейсы, в первую очередь, допускаются граждане, имеющие проблемы со здоровьем, или пациенты, маленькие дети, беременные женщины, пожилые, а также граждане, которые приобрели билеты на ранее отмененные регулярные рейсы», говорится в сообщении.

В этой связи МИД просит соотечественников с пониманием отнестись к просьбам дипломатов посольства предоставить подтверждающие документы.

В сообщении также выражается опасение, что за последние дни возле посольства Узбекистана в Москве ела начала скапливаться сограждане, желающие вылететь в Узбекистан что «создает высокий риск заражения различными заболеваниями, в том числе коронавирусной инфекцией COVID-2019».

МИД подчеркивает, что посольство ведет запись граждан для вывоза из России исключительно в рамках своего консульского округа (Центральный федеральный округ), а соотечественники, находящиеся в регионах России, могут обратиться в соответствующие Генеральные консульства Узбекистана Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Казани, Екатеринбурге, Владивостоке и Новосибирске.

«Посольство понимает и разделяет обеспокоенность находящихся в России узбекистанцев сложившейся ситуацией с распространением коронавируса COVID-19, а также их желание вернуться на Родину, в свои семьи, к близким и родным. Дипмиссия осведомлена о финансовых трудностях, с которыми сталкиваются наши соотечественники в России, в связи с чем начала выплату единовременной материальной помощи нуждающимся гражданам в рамках проекта «Мехр», говорится в сообщении.