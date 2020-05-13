Ташкент, , 19:24 — REGNUM Поддержка предпринимателей и населения в условиях пандемии не ограничится ранее предоставленными льготами и будет продолжена, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, проводя 13 мая видеоселекторное совещание, посвященное мерам по дальнейшему смягчению карантинных требований, поэтапному оживлению отраслей экономики, повышению занятости и увеличению доходов населения.

«Ставка социального налога для малого бизнеса и фермерских хозяйств будет снижена с 12 процентов до 1 процента в мае-июле. В результате более 260 тысяч предприятий и фермерских хозяйств смогут сэкономить в общей сложности 650 миллиардов сумов (сто долларов-1,1 млн сумов) и использовать их в качестве капитала и оборотных средств», сказал президент.

Также, по его словам, представители малого бизнеса и индивидуальные предприниматели будут освобождены от земельного налога и налога на имущество в течение следующих трех месяцев, «благодаря этому более 50 тысяч предпринимателей сэкономят 300 миллиардов сумов, а их оборотный капитал увеличится».

«Также, согласно предыдущему решению, в апреле-мае более 1000 предпринимателям будут списаны 80 миллиардов сумов пени, начисленной за просрочку уплаты земельного и имущественного налогов», указал Мирзиёев.

Кроме того, предпринимателям будет разрешено оплачивать таможенные пошлины с отсрочкой до 120 дней и «это позволит им сэкономить 540 миллиардов сумов и направить эти средства на развитие своего бизнеса».

«Для дальнейшей поддержки малообеспеченных семей из бюджета будет выделено еще 200 миллиардов сумов, что позволит охватить пособиями еще 70 тысяч семей или на 10 процентов больше», подчеркнул глава государства.

Он сообщил, что если прежде государством частично покрывались процентные выплаты по инвестиционным кредитам со ставкой до 22 процентов, то теперь частично будут покрываться процентные выплаты и по кредитам со ставкой до 26 процентов.

«Кроме того, сумма компенсаций по кредитам на сумму до 500 миллиардов сумов (ранее — до 10 млрд сумов), выданных предпринимателям на пополнение оборотных средств, будет увеличена с 5 до 10 процентов», подчеркнул глава Узбекистана.

Он сообщил, что в Ташкенте будет применяться внедренная в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях практика кредитования населения на строительство и ремонт индивидуального жилья, что создаст около 10 тысяч сезонных рабочих мест в столице.

В целях повышения внутреннего спроса на продукцию отечественных предприятий и тем самым поддержки их государственным органам будет предоставлено право осуществлять закупки, запланированные на III—IV кварталы текущего года, во II квартале.

«В целом, на дальнейшую поддержку экономики и граждан будет направлено из бюджета дополнительно более 2 триллионов сумов», сообщил Мирзиёев.