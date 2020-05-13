Ташкент, , 19:22 — REGNUM Актуальной задачей остается восстановление транспортного сообщения между отдаленными районами и столицей, в связи с этим планируется возобновить полеты между Ташкентом и Нукусом, Ургенчем, Термезом, движение высокоскоростного поезда «Афросиёб» в Самарканд, Навои, Бухару, Карши и поездов в Ферганскую долину.

Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, проводя 13 мая видеоселекторное совещание, посвященное мерам по дальнейшему смягчению карантинных требований, поэтапному оживлению отраслей экономики, повышению занятости и увеличению доходов населения.

На совещании отмечалось, что также изучается вопрос снятия ограничений на передвижение на личных автомобилях в городах. В связи с этим министерствам транспорта, внутренних дел и здравоохранения поручено внести соответствующие предложения в Республиканскую комиссию.

Президент Узбекистана, с учетом обращений населения, особенно пенсионеров, также поручил выдавать заработную плату, пенсии и пособия в наличной форме, тогда как ранее средства переводились на карту, что вызывало недовольство населения (на рынках, где карты не принимаются, товар стоит дешевле).