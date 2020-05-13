Ростов-на-Дону, , 19:14 — REGNUM В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту гибели подростка на одном из предприятий в Миллерово. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 13 мая.

Из материалов уголовного дела следует, что трагедия произошла 7 мая 2020 года. 17-летний подросток погиб во время демонтажа металлических конструкций. По имеющимся данным, «несовершеннолетний был привлечён подрядной организацией в качестве разнорабочего без оформления трудового или иного гражданско-правового договора».

Расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ» продолжается.