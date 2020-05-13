Москва, , 19:12 — REGNUM МВД расследует крупное мошенничество при поставке систем громкоговорящей связи на объекты Ростеха. Как сообщает Business FM, в июне 2019 года «ООО «Арман» заключило с компанией «Холдинг-Транс», входящей в холдинг госкорпорации «Ростех», договор на поставку систем громкоговорящей связи, использующейся для оповещения сотрудников при возникновении на предприятии внештатных ситуаций и получило предоплату в размере 2 млн 464 тысячи рублей. По данным следствия, «ООО «Арман» нарушило обязательное условие договора, поставив системы громкоговорящей связи из комплектующих иностранного производства, вместо российских.

По словам адвоката Федора Трусова, представляющего интересы потерпевшей стороны — ООО «Холдинг-Транс», после проведения независимой экспертизы в исследовательской лаборатории ООО «Альфа-комплект» оказалось, что на 86% системы состояли из деталей иностранного производства, а деталей российского производства в системе было найдено менее 5%, в связи с нарушением условий контракта МВД возбудило уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

Системы, которые планировало поставить ООО «Арман», должны были использоваться на предприятиях российского нефтегазового и энергетического комплекса, а общая сумма госконтракта после подведения итогов тестовой закупки могла превысить 1 млрд рублей, отмечает Business FM. Теперь же ООО «Холдинг-Транс» вынуждено заниматься поиском альтернативного поставщика оборудования, поскольку оборудование ООО «Арман» не отвечает требованиям государственной безопасности с точки зрения защиты промышленного шпионажа.

В интервью Общественному российскому телевидению член Совета Федерации Алексей Кондратьев заявил, что для расследования дела помимо Следственного управления УВД по Северо-Восточному округу Москвы к нему должны подключиться структуры ФСБ, чтобы специалисты дали соответствующую оценку происходящему. «Одно дело — просто мошенничество, другое — умышленное вредительство. Представьте себе энергоемкое, пожароопасное, взрывоопасное производство на конкретном предприятии. В случае любого ЧП нужно подать сигнал бедствия для вывода людей из опасной зоны. И вдруг этот сигнал не срабатывает», — отметил сенатор.

В отношении компании «Арман» МВД возбудило уголовное дело, по которому поставщику оборудования грозит до 10 лет лишения свободы. Следствие склоняется к тому, что иностранные компоненты в системах громкоговорящей связи могли быть использованы в шпионских целях.