Калининград, , 18:44 — REGNUM Полуторагодовалый мальчик был спасён медиками после падения в люк с холодной водой в Калининграде. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба правительства калининградской области.

ЧП произошло 10 мая на одной из улиц Калининграда. Мать ребёнка, выходя из магазина, оступилась и упала в люк вместе с сыном. Ей удалось выбраться из люка самостоятельно и с помощью прохожих вытащить ребёнка.

Как сообщили врачи, мальчик поступил в больницу в тяжёлом состоянии, из-за долгого пребывания в холодной воде у него было переохлаждение и начались судороги, ребёнок впал в кому.

Медики боролись за жизнь ребёнка несколько часов. После проведения ряда реанимационных мероприятий и подключения мальчика к аппарату искусственной вентиляции лёгких, состояние пострадавшего стабилизировалось. В настоящее время ребёнок идёт на поправку.

В настоящее время ребёнка уже перевели из реанимационной в обычную палату. Врачам удалось добиться того, чтобы у мальчика не осталось никаких неврологических последствий. мать мальчика выразила благодарность всем, кто оказал помощь ей и сыну.

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