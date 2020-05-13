Казань, , 18:44 — REGNUM Прокуратура Казани объявила предостережения руководителям отелей «Корстон Роял Казань» и «Ривьера», которые во время установленной изоляции предлагали номера, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Удалось установить, что в соцсетях появилась информация о свободной сдаче номеров неограниченному кругу лиц, в том числе и для проведения массовых мероприятий. Соответствующую рекламу своих услуг представители отелей разместили на страницах в соцсетях.

В республике временно не допускается проведение досуговых, развлекательных, зрелищных и других подобных мероприятий с очным присутствием граждан.

В прокуратуре пояснили, что в случае нарушения закона руководителей этих отелей привлекут к установленной законом ответственности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, эксперты Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства написали письмо на имя председателя правительства РФ с предложением разработать меры для открытия гостиничного сектора и необходимости постепенного запуска бизнеса в период снижения распространения коронавирусной инфекции.

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