Санкт-Петербург, , 18:22 — REGNUM Самолёт авиакомпании «Россия», подавший сигнал тревоги вскоре после вылета из Санкт-Петербурга в Уфу, совершил посадку в аэропорту вылета. Об этом 13 мая сообщила журналистам пресс-служба авиакомпании-перевозчика.

Самолёт благополучно совершил посадку в аэропорту «Пулково» города Санкт-Петербурга. Все пассажиры в течение двух часов будут пересажены на аналогичный авиаборт и отправятся в аэропорт назначения.

По предварительным данным, самолёт принадлежащий ФК «Зенит», подал сигнал тревоги из-за срабатывания датчика разгерметизации. В результате авиапроисшествия никто не пострадал.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сигнале тревоги, который подал авиаборт, вылетевший из Санкт-Петербурга в Уфу.

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