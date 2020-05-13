Нижневартовск, Югра, , 18:13 — REGNUM В Югре перед судом предстанет группа граждан, которые обвиняются в краже более 100 тонн нефти на сумму свыше трёх миллионов рублей. Об эом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по ХМАО.

Следствием установлено, что в мае 2019 года бывший сотрудник правоохранительных органов из города Нижневартовска, 1985 года рождения, создал организованную группу, с целью хищения нефти на месторождениях Самотлора. В группу вошёл также бывший сотрудник службы безопасности нефтедобывающего предприятия, 1975 года рождения, сварщик 1980 года рождения и его товарищ — водитель грузовика 1983 года рождения.

За май и июнь 2019 года группа совершила восемь врезок в нефтепроводы АО «Самотлорнефтегаз», ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», ОАО «Варьеганнефть». Следствие считает, что ими было похищено 136 тонн нефти на 3,5 млн рублей.

Участники группы обвиняются по п."а» ч. 4 ст. 215.3 УК РФ («Самовольное подключение к нефтепроводам») и п."а» ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража»).

Предполагаемый организатор преступной группы заключён под стражу, остальные находятся под подписками о невыезде. У фигурантов арестовано имущество на 8 млн рублей. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.