Санкт-Петербург, , 17:36 — REGNUM Авиаборт, вылетевший в Уфу из аэропорта «Пулково» в Санкт-Петербурге, подал сигнал тревоги. Об этом 13 мая сообщил журналистам источник в авиационных кругах.

Самолёт Airbus A319 авиакомпании «Россия» вылетел из Санкт-Петербурга в Уфу, но через 25 минут подал сигнал тревоги и возвращается в аэропорт вылета. В настоящий момент ситуация на борту самолёта остаётся неизвестной.

По данным веб-сервиса мониторинга Flightradar, самолёт уже пролетел Тосно и начал готовиться к посадке. Причина подачи сигнала тревоги пока неизвестна.

Ранее ИА REGNUM сообщало об экстренной посадке самолёта «Почты России» в аэропорту Красноярска.

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