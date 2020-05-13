Париж, , 17:16 — REGNUM Более 500 тысяч яиц, проданных в магазинах сетевых ритейлеров, были отозваны из-за риска заражения сальмонеллёзом во Франции. Об этом 13 мая сообщает телеканал BFMTV.

Потенциально заражённые яйца были произведены в департаменте Ланды на ферме. Они распространялись через торговые сети Atac, Auchan, Carrefour, Système U, Intermarché и E. Leclerc под марками Matines, Eco+, Netto, Top Budget, либо без конкретного бренда.

Всего в продуктовые магазины поступило примерно 535 300 яиц среднего размера с маркировкой 3FRMDB08. Срок годности яиц истекает 14 мая. В связи с создавшейся ситуацией покупателей во Франции просят быть предельно внимательными при приобретении яиц в магазинах сетевых ритейлеров.

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