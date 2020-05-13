Белая Церковь, Украина, , 16:44 — REGNUM Двух девушек, жаривших сосиски на Вечном огне, разыскивают сотрудники правоохранительных органов в украинском городе Белая Церковь в Киевской области. Информация о происшествии 13 мая зарегистрирована в Едином реестре Нацполиции Украины.

Девушки устроили «пикник» 11 мая в парке Славы возле Вечного огня, прямо посреди возложенных к мемориалу в День Победы цветов. Они плевали в Вечный огонь и жарили на нём сосиски, отвечая на замечания неравнодушных прохожих нецензурной бранью.

Фотографии произошедшего были выложены одним из очевидцев в социальную сеть Facebook, после чего ими заинтересовались правоохранительные органы. В настоящее время нарушительницы разыскиваются, в отношении них заведено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Пользователи социальной сети оставили массу возмущённых комментариев под публикацией в адрес девушек и призывают привлечь к ответственности не только их, но и патрули, допустившие акт вандализма.

Ранее ИА REGNUM сообщало о вандалах, исписавших стены кафедрального собора Украинской православной церкви (УПЦ) в Тернопольской области на Украине.

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