Белоярский, Югра, , 15:59 — REGNUM В Югре в ходе поисков тела упавшего в реку Казым семилетнего мальчика погибли два волонтёра из города Белоярского. Об этом сообщил глава Белоярского района Сергей Маненков в ходе прямого эфира в сети Instagram.

По словам главы муниципального образования, «катер «Амур», на котором находились три человека, жителей Белоярского, ушёл под баржу, и два человека утонули».

Напомним, гибель ребёнка произошла днём 11 мая. Мальчик на велосипеде скатился в реку Казым. На данный момент найден лишь его велосипед. По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Читайте ранее в этом сюжете: В Югре после гибели ребёнка возбудили уголовное дело