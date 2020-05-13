Донецк, 13 мая 2020, 15:55 — REGNUM Бойцы Народной милиции ДНР сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который корректировал обстрел посёлка Старомихайловка, сообщили 13 мая в пресс-службе Народной милиции ДНР.
В пресс-службе напомнили, что в ходе обстрела загорелся жилой дом. В результате мирная жительница получила ожоги конечностей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что Украина в 2020 году закупит у США три крупные партии оружия, некоторые виды которого ей нужны для войны в Донбассе.
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